Sono 2.067 i nuovi casi di Coronavirus e 26 i morti registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Regione, spiegando che da ieri sono stati effettuati altri 32.507 tamponi. Il totale dei decessi in Lombardia dall’inizio della pandemia sale a 17.037. In aumento anche il numero dei pazienti in terapia intensiva: sono in tutto 72 (+8 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 726 (+81), i guariti/dimessi 84.624 (+209). Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 1.053, (di cui 515 a Milano città); Bergamo: 71; Brescia: 106; Como: 63; Cremona: 34; Lecco: 51; Lodi: 81; Mantova: 30; Monza e Brianza: 196; Pavia: 79; Sondrio: 22; Varese: 170.

