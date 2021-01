“Si sta già correndo e adesso l’obiettivo è arrivare a completare il milione e 800mila operatori sanitari, personale e ospiti delle Rsa entro fine febbraio”. Lo dice, intervistato dal Fatto Quotidiano, il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità, membro del comitato tecnico scientifico a supporto del governo per l’emergenza coronavirus a proposito della campagna di vaccinazione. “Sento voci critiche – osserva – ma la mattina del 3 gennaio eravamo a 84mila prime dosi somministrate e poi ne abbiamo raggiunte 190 mila in tre giorni. Siamo secondi in Europa dopo la Germania”.

