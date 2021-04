Ancora una volta, la spike. È lei, la punta della corona del coronavirus, responsabile dell’ennesima malefatta di Sars-Cov2. “Le cellule del tessuto polmonare si fondono l’una con l’altra a formare grandi aggregati chiamati sincizi. Sono loro alla base dei gravi problemi respiratori del Covid” spiega Mauro Giacca, che insegna scienze cardiovascolari al King’s College di Londra ed è professore di biologia molecolare all’università di Trieste, oltre a dirigere il laboratorio di medicina molecolare del Centro di ingegneria genetica e biotecnologie della città.

La formazione dei sincizi, che Giacca paragona a “grandi laghi di cellule” è opera proprio delle spike. Avviene così anche con la punta della corona di un altro coronavirus: quello della Mers, ma non nella prima Sars del 2002-2003. Con Sars-Cov-2 i ricercatori (in particolare Rossana Bussani, esperta di anatomia patologica all’università di Trieste) avevano notato il fenomeno eseguendo autopsie sulle vittime di Covid della prima ondata, bardati di tutto punto per evitare il contagio.

“Mai visto nulla del genere” aveva commentato Giacca all’epoca. “I sincizi ostacolano la circolazione del sangue nei polmoni e provocano la secrezione d’acqua, che causa edemi e impedisce la respirazione”. I grappoli di cellule nei casi più gravi non scompaiono neanche dopo settimane dal contagio. “Li abbiamo osservati nei polmoni delle persone decedute dopo quattro mesi di Covid. Perfino in chi aveva il tampone ormai negativo ed era all’apparenza guarito”. Se finora la tempesta del sistema immunitario era la principale indiziata, per i danni estesi all’apparato respiratorio, ora il gruppo di Giacca introduce la presenza di una nuova arma, attraverso la quale il coronavirus si trasforma in killer.

Oggi, dopo aver descritto il problema, i ricercatori di Londra e Trieste suggeriscono anche la soluzione: un robot di laboratorio ha preso 3mila provette con 3mila farmaci già in uso per diverse malattie e ha osservato il loro comportamento di fronte ai sincizi. Uno in particolare si è rivelato abile nel bloccarli, come spiega l’équipe in un articolo su Nature. Si chiama niclosamide, viene usato da più di 50 anni contro alcuni parassiti intestinali come la tenia e costa poco. “Blocca quei meccanismi che avvengono sulla membrana delle cellule a opera della spike e portano a farle fondere. Abbiamo iniziato i primi test in India. Siamo pronti a estenderli anche in Europa” spiega Giacca. “Ma in Gran Bretagna ormai non ci sono molti pazienti gravi in ospedale per svolgere delle sperimentazioni estese”. Il niclosamide blocca l’azione della punta della corona, che promuove la fusione delle cellule, ma ha anche un’azione diretta contro il virus. “L’abbiamo osservata in vitro” racconta lo scienziato.

Lo stesso meccanismo con cui la spike spinge le cellule a formare agglomerati può essere usato per spiegare come mai nel Covid è così grave e diffusa la formazione di trombi: “La spike, questa proteina così particolare del coronavirus, innesca un meccanismo che nelle piastrine è in grado di amplificare fino a 10mila volte la loro attivazione. Attivando in più i canali del cloro sulla membrana delle cellule provoca la secrezione di acqua, spiegando così sintomi come la diarrea e l’edema polmonare. Inattiva poi i neuroni di olfatto e gusto. Alcuni degli effetti più misteriosi del coronavirus forse possono essere compresi, svelando nei dettagli qual è l’azione della punta della corona sulle nostre cellule”.