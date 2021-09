“La formula epistemic trust, fiducia epistemica, aiuta a riflettere sul rapporto di fiducia tra comunità e informazione scientifica”, dice lo psichiatra e docente alla Sapienza Vittorio Lingiardi a colloquio con il direttore di Salute Daniela Minerva in occasione del Festival di Salute. “C’è una fase dello sviluppo in cui si forma la fiducia nell’autorevolezza delle figure che forniscono informazioni. Questo rapporto, come succede oggi, può contenere elementi di sfiducia. Ma la paura nei confronti della cura è una delle ambivalenze e dei misteri del funzionamento della nostra mente”.

Festival di Salute. Lingiardi: “Epistemic trust, da dove nasce la sfiducia nella cura”