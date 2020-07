Covid-19 è ancora tra noi. “I ricoveri ci sono, non è vero che abbiamo solo a che fare con asintomatici. Diminuiscono i pazienti nelle terapie intensive perché in media i nuovi positivi sono più giovani, ma l’epidemia rischia di raggiungere anche i soggetti fragili. Inoltre, il 50% dei pazienti più gravi quando guarisce non ritrova subito lo stato di salute che aveva prima di ammalarsi. In sintesi: bisogna essere molto prudenti”, avverte in un’intervista a ‘il Messaggero’ Massimo Andreoni, direttore di Malattie infettive al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). In attesa di un vaccino contro il nuovo coronavirus, “abbiamo 5-6 mesi critici di fronte a noi. Dobbiamo resistere“, esorta l’esperto.

Fonte