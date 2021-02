Venuta alla ribalta a seguito della ridotta disponibilità di vaccini per covid-19, la natura dei contratti conclusi tra governi e ditte farmaceutiche per la fornitura di vaccini e farmaci ha sorpreso l’opinione pubblica. Ma siamo chiari: “questa è la prassi”, non l’eccezione.

La pandemia ha giusto reso visibile al grande pubblico il sistema in atto per ogni farmaco o vaccino che troviamo in farmacia, in Italia o all’estero. Un sistema contro cui in molti, dalla società civile a operatori sanitari a scienziati, ci battiamo da anni, senza peraltro scalfire un sistema imposto dall’industria farmaceutica e colpevolmente accettato da governi di ogni colore politico. Sotto pressione, le autorità europee hanno concesso di rendere pubblici alcuni contratti, tuttavia occultando ampie sezioni, il che non ha fatto che accrescere sospetti e indignazione. Notiamo che ancora meno trasparenti sono Paesi come Regno Unito e Stati Uniti.

La prassi generale è che, una volta che un prodotto farmaceutico è approvato dall’agenzia del farmaco, governo e ditta farmaceutica si accordano sul prezzo. Queste discussioni e il contenuto degli accordi è tenuto segreto. Singolare che i cittadini siano tenuti all’oscuro, visto che sono loro stessi a pagare il conto in una maniera o l’altra.

All’opacità dei contratti – per esempio sul prezzo concordato, le responsabilità e vincoli legali – si aggiunge la totale mancanza di trasparenza sulla giustificazione del prezzo, cioè, per esempio, la parte da attribuire ai costi delle materie prime, produzione, investimenti nella ricerca. E su quest’ultimo punto, non dimentichiamo che i farmaci e vaccini che abbiamo sono nella stragrande maggioranza basati su ricerche sovvenzionate da fondi pubblici che il privato gira a suo vantaggio senza che il pubblico esiga sacrosanti impegni e compensazioni in contropartita.

L’eccezionalità del caso del Covid-19 sta nel fatto che i governi fanno a gara per prenotare dosi di vaccini e farmaci, adottando su grande scala il sistema dei cosiddetti “Advanced Market Commitments”, attraverso i quali un governo si impegna ad acquistare quantità definite di prodotti ben prima che questi abbiano dimostrato efficacia e sicurezza. Per accaparrarsi quante più dosi quanto prima i governi hanno abdicato alle clausole elementari che proteggono il pubblico in caso d’inadempimento o di ritardi nelle forniture, o addirittura di responsabilità nel caso di effetti collaterali. Lo stesso approccio è usato per i farmaci, alcuni dei quali si sono in seguito rivelati inutili tranne che per gli azionisti delle ditte in questione.

Questa situazione ha radici profonde nel modo in cui è evoluto il rapporto tra pubblico e privato nel farmaceutico. Invece di proteggere investimenti pubblici e modulare le strategie dell’industria farmaceutica sulle priorità di salute pubblica – incluso farmaci e vaccini per malattie infettive epidemiche, presenti o a venire – i governi hanno lasciato libera iniziativa al privato, nell’illusione che il libero mercato e la libera concorrenza forniranno i migliori prodotti necessari.

Il fallimento di questo ‘laissez-faire’ è ora sotto gli occhi di tutti: la libera concorrenza si è rivelata un’arma a doppio taglio. Non tragga in inganno la velocità alla quale vari vaccini sono stati sviluppati: le ditte farmaceutiche hanno tirato fuori dal cassetto tecnologie di loro esclusiva proprietà e protette da brevetti e le hanno adattate al coronavirus; non c’è stata quindi vera ‘innovazione’. Inoltre, l’approccio monodirezionale usato nella scelta del bersaglio vaccinale (la proteina ‘spike’ del virus) sta rivelando i suoi limiti di fronte all’inevitabile arrivo di varianti.

L’assenza di una strategia globale, di collaborazione e scambio di informazione ha generato una serie di vaccini che sappiamo avere un’applicazione limitata. Nuovi sviluppi sono in corso, ma ancora basati su iniziative scoordinate, senza una visione globale a lungo termine determinata dalle priorità sanitarie. La lezione è che la competizione tra Paesi e la mancanza di direzione da parte del settore pubblico sono pessimi per la salute pubblica e ottimali per l’industria farmaceutica. Le vie d’uscita ci sono: prevedono la combinazione di aggiustamenti urgenti per far fronte alla pandemia con cambiamenti radicali e sistemici a lungo termine per preparaci sia a urgenze future sia ai disfunzionamenti cronici che sono stati troppo a lungo sottovalutati.

Attaccare il governo italiano o l’Unione Europea è errore d’obiettivo o manipolazione politica o mala fede, dato che nessun partito quando è stato al governo si è mai preoccupato di cambiare la prassi. Cominciare dai vaccini Covid-19 è sacrosanto e urgente; limitarsi a una battaglia esclusiva su questi è un errore strategico enorme, perché equivale ad accettare la prassi salvo situazioni eccezionali. Ci si presenta un’occasione per riformare il sistema intero con la pressione dell’opinione pubblica su politici e legislatori. Non sprechiamola quest’occasione.

Piero Olliaro è professore all’Università di Oxford, dove ha una cattedra di malattie infettive della povertà ed è direttore scientifico del consorzio internazionale sulle malattie infettive emergenti ISARIC