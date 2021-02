Il presidente della Regione Giovanni Toti ha annunciato “restrizioni” sull’imperiese e il territorio della Asl1 e la task force di Alisa, l’agenzia sanitaria regionale, dovrebbe decidere entro oggi una stretta delle regole e si attende l’arrivo di un’ordinanza ad hoc del presidente Toti, come accaduto per La Spezia e il territorio della Asl5 a settembre, all’inizio della seconda ondata, quando si sviluppò un focolaio puntuale mentre nel resto della Liguria i contagi erano ancora sotto controllo.

Si studia un “modello Perugia” per circoscrivere l’impennata di contagi, alimentati, come ha spiegato il presidente Toti, dai lavoratori transfrontalieri e, come è emerso ieri, anche da un cluster nella comunità turca a Porto Maurizio. E infatti oggi arriva in Liguria il primo rifornimento cospicuo di vaccini AstraZeneca che saranno, quasi nella loro totalità, 5000 dosi su oltre 6000, proprio nella Asl1 per provare ad arginare i focolai.

Non è ancora chiaro se le restizioni che saranno sicuramente imposte al territorio della Asl 1, per due settimane, metteranno la provincia di Imperia in fascia arancione o rossa.