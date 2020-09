“Non ci sono evidenze scientifiche così forti per cambiare l’approccio sulla quarantena”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Carlo Signorelli, ordinario di Igiene dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, commentando la decisione della Francia che si avvia a ridurre la durata della quarantena da 14 a 7 giorni. “Inoltre non giudico opportuno che i Paesi adottino queste misure disallineandosi dalle regole comuni in questo modo: ciò crea confusione. Ma soprattutto non credo che ci siano evidenze scientifiche tanto forti per questo cambio” di rotta. “In Italia – conclude Signorelli – abbiamo visto casi di positività prolungarsi ben oltre i 14 giorni”.

