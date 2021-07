Il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema ha avviato una procedura di valutazione per Vidprevtyn, un vaccino contro il Covid-19 sviluppato da Sanofi Pasteur. La decisione del Chmp si basa sui risultati preliminari degli studi di laboratorio (dati non clinici) e dei primi studi clinici negli adulti, i quali suggeriscono che il vaccino sia in grado do innescare la produzione di anticorpi che colpiscono Sars-CoV-2, il virus che causa il Covid-19 e può aiutare a proteggere dalla malattia. L’Ema valuterà i dati non appena saranno disponibili per decidere se i benefici superano i rischi.