Eliana Michelazzo pronta a denunciare tutti il locali che ha frequentato in Costa Smeralda e i mezzi di trasporto che utilizzato nei suoi spostamenti. Lo comunica il suo legale Daniele Bocciolini all’Adnkronos spiegando che, dopo l’aggravarsi delle condizioni della sua assistita e il suo trasporto in ambulanza in ospedale ”ci riserviamo di valutare la presentazione di una denuncia-querela anche solo al fine di verificare se nei mezzi utilizzati per gli spostamenti e nei locali frequentati da lei e da altri turisti, famosi e non in Costa Smeralda siano state commesse violazioni della normativa anti-Covid -spiega- La salute viene prima del business e del divertimento”.

