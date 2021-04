DI CERTO, c’è soltanto l’origine della pandemia: stabilita a Wuhan, la metropoli dello stato cinese dell’Hubei dove 15 mesi fa furono registrati i primi casi di Covid-19. Delle prime tappe dell’emergenza sanitaria che ci portiamo dietro da un anno, però, molto resta ancora da definire. Dal primo “ospite” del virus all’eventuale presenza di animali intermedi attraverso cui Sars-CoV-2 si è fatto strada verso l’uomo. Aspetti cruciali per definire l’origine di una malattia infettiva estesasi poi su larga scala, senza i quali “tutte le ipotesi restano sul tavolo”, è quanto ribadito dal direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, al termine dell’indagine condotta in Cina da un pool di 34 esperti provenienti da 11 diversi Paesi che per un mese hanno portato avanti la missione a Wuhan. Con risultati al momento interlocutori.

Longform

Il rapporto elaborato dagli esperti internazionali nominati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalle loro controparti cinesi dopo la visita nel primo focolaio della pandemia ha stimato come “molto probabile” che il Covid-19 sia passato dai pipistrelli all’uomo attraverso un animale intermedio. Ed “estremamente improbabile” che il virus sia fuggito da un laboratorio, considerando che Sars-CoV-2 non era mai stato svelato prima in articoli scientifici né risultava sequenziato da alcun laboratorio nel mondo. Il lavoro degli scienziati è stato “importante”, ma si è limitato a classificare una serie di ipotesi in base al loro grado di attendibilità. Tra queste, quella che vedrebbe un ospite intermedio tra il pipistrello e l’uomo, come anello di congiunzione attraverso il quale Sars-CoV-2 è arrivato a manifestare i suoi effetti più devastanti.

Le indagini hanno riguardato decine di animali selvatici e campioni di bestiame, ma non hanno permesso di giungere a una conclusione definitiva. Pressoché certa è invece l’origine della pandemia dal mercato di Wuhan, visto l’alto numero di visitatori contagiatisi a dicembre 2019. “L’indagine epidemiologica lascia poco spazio ai dubbi”, è il pensiero di Virginie Courtier, evoluzionista del Jacque Monod Institute di Parigi, riportato sulle colonne di Nature.

Ricostruire le tappe percorse dal virus prima di arrivare all’uomo è – con ogni probabilità – la missione più difficile. Molto vasto è infatti il campionario di animali selvatici commercializzati al mercato all’ingrosso di Wuhan, dove sono stati registrati i primi casi di Covid-19. Follow the animals, è il mantra che circola tra i virologi di tutto il mondo. Ovvero: seguire gli animali per risalire alle origini della pandemia. Un’operazione complessa e particolarmente costosa che dovrebbe partire dai pipistrelli, probabilmente i primi a essere contagiati dal coronavirus. E che meriterebbe però di essere estesa anche alle carni congelate, visto che al momento l’ipotesi di una trasmissione attraverso di essi non è stata esclusa.

Longform

Secondo Linfa Wang, virologo alla Duke University di Singapore, “l’indagine dovrebbe essere estesa anche al di fuori della Cina, per esempio in Thailandia e in Cambogia”, dove parenti stretti di Sars-CoV-2 sono stati recentemente isolati. In parallelo, si potrebbe lavorare sui campioni di sangue stoccati per due al Wuhan Blood Center, una banca del sangue dal quale potrebbero essere tratte informazioni utili circa la presenza di anticorpi già prima della fine del 2019. Circostanza che, se confermata, fornirebbe un indizio in più relativamente al momento in cui il virus ha iniziato a circolare anche nell’uomo. Queste informazioni sono ritenute utili per ricostruire l’origine della pandemia, ma anche per prevenire eventuali nuovi salti di specie (“spillover”) da parte di altri virus. “Occorre cambiare il paradigma: test rapidi e misure di protezione devono lasciare il posto alla prevenzione alla fonte”, spiega David Heymann, epidemiologo alla Scuola di Igiene e Medicina Tropicale dell’Università di Londra.

La storia

I limiti dell’indagine

Su queste basi, gli esperti non sono certi che si arriverà a conoscere i primi passi compiuti da Sars-CoV-2, prima di farsi largo in tutto il mondo. “Risalire all’origine di un virus può richiedere anni di lavoro”, afferma David Robertson, virologo dell’Università di Glasgow. A detta dell’esperto, il primo passo da compiere è un campionamento ampio e diffuso sugli animali, in modo eventualmente “da risalire al luogo e alla specie da cui il virus si è diffuso”. Sullo sfondo rimane l’Organizzazone Mondiale della Sanità, nel mirino fin dall’inizio della pandemia per i ritardi con cui si è mossa e per le reticenze che hanno accompagnato tutti i suoi passi. Compreso quest’ultimo. Secondo gli Stati Uniti, per esempio, l’ultima indagine non ha fornito dati grezzi su cui far lavorare i ricercatori di tutto il mondo. Senza trascurare il limite di quattro settimane e l’ambito ristretto del lavoro, accettato obtorto collo dalla Cina. “Lo studio epidemiologico è stato gestito come una missione diplomatica più che come un’indagine scientifica indipendente ad ampio raggio”, è il commento di Nikolai Petrovsky, immunologo alla Flinders University di Adelaide (Australia).