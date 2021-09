Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Molise in verde, Basilicata, Calabria e Sicilia in rosso, il resto della Penisola in giallo. È l’istantanea dell’incidenza del Covid in Italia nell’ultima settimana, che emerge dalla mappa aggiornata dei contagi curata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

I nuovi casi per 100mila abitanti continuano a diminuire in Spagna e Francia, dove in rosso restano solo la Regione di Parigi, la Corsica e la Costa Azzurra. Anche Irlanda, Germania e Vallonia (Belgio) sono in rosso. Danimarca, Repubblica Ceca e Ungheria sono in verde. L’unico paese in rosso scuro è la Slovenia.

In Piemonte, in particolare, anche i dati di oggi confermano il calo di ricoverati Covid: invariato il numero in terapia intensiva (23) ma negli altri reparti c’è stato un calo di 9, dopo – 14 di ieri, e il numero complessivo scende a 176. Il bollettino di crisi dell’Unità regionale non riporta alcun caso di decesso e 242 nuovi contagi, con un tasso dell’1% rispetto ai 23.858 tamponi diagnostici processati (17.773 antigenici). La quota di asintomatici è pari al 57,9%, le persone in isolamento domiciliare sono 3.605, i nuovi guariti 224.