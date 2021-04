LA mascherina. Uno dei simboli più potenti di questa pandemia, non più semplice misura di igiene pubblico, ma accessorio fondamentale del bon ton pandemico. Odiata da chi vorrebbe riaprire, amata da chi ritiene più sagge chiusure e cautele. Fenomeni di costume a parte, a guardar bene il dibattito sulla reale utilità delle mascherine non si è mai concluso neanche tra gli esperti: c’è chi considera inutile, peggio dannoso, l’obbligo di indossarle all’aperto, dove il rischio di contagio in caso di virus a trasmissione aerea è per definizione molto limitato; e chi invece la ritiene una misura importante, se non per limitare i contagi direttamente, quanto meno per educare la popolazione alle necessarie premure.