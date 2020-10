“Ci sono già terapie che funzionano bene. Il desametasone è un cortisonico che costa poco e salva le vite umane. Ne ha parlato uno studio inglese e noi lo confermiamo. A marzo non lo usavamo perché non lo ritenevamo utile, visto che nella sars funzionava. Adesso invece è molto utile. Comporta un miglioramento clinico del paziente e riduce la mortalità di moltissimo. Associato ad altri farmaci di supporto va molto bene. Aspettiamo gli anticorpi monoclonali che sono una prospettiva molto valida, che potranno essere utilizzati preventivamente nel personale sanitario per prevenire il contagio ospedaliero. E poi molte industrie stanno preparando dei vaccini che sembrano funzionare. Ci vorrà qualche mese per l’industrializzazione e la somministrazione del vaccino, ma guardiamo al futuro, vediamo l’apertura, la fine di questa pandemia”. Lo ha detto Francesco Le Foche, immunologo clinico, ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format ‘I Lunatici’.

