Che il virus Sars-CoV-2 sembra non trasmettersi facilmente nei bambini, almeno non nella sua versione originale, lo si è capito da tempo. Così come si è intuito presto che nella stragrande maggioranza dei casi l’infezione nei più piccoli è asintomatica o lieve. Quello che però non è ancora chiaro, e che per certi versi potrebbe rivelarsi allarmante, è quanto sia frequente la cosiddetta “Long Covid” nei bambini. E cioè quanto, nei bambini che sviluppano l’infezione, i sintomi possono rivelarsi duraturi nel tempo.

Long Covid, i sintomi a lungo termine sui bambini



Si tratta di una questione ritenuta fino a poco tempo fa marginale, ma che ora nel Regno Unito ha catturato l’interesse di scienziati e politici. All’argomento il New Scientist ha dedicato un ampio servizio, da cui si evince che i bambini affetti da Long Covid sono più numerosi di quanto si ritenesse. Un gran numero di bambini con Covid-19, infatti, riporta effetti a lungo termine, fino a molti mesi dopo l’infezione iniziale.

La difficoltà nel mettere a fuoco i casi di Long Covid sta innanzitutto nell’individuazione dei sintomi. nizialmente si pensava che i sintomi fossero affaticamento, dolori muscolari e articolari, mal di testa, insonnia, problemi respiratori e palpitazioni cardiache. Ora, a questi ne sono stati aggiunti molti altri, un centinaio, che includono anche problemi gastrointestinali, nausea, vertigini, convulsioni, allucinazioni e dolore ai testicoli. Inoltre, la maggior parte degli studi su Covid-19 sono stati condotti sugli adulti. Abbiamo quindi meno informazioni sulle infezioni che colpiscono le persone con meno di 18 anni d’età. Un recente studio britannico, pubblicato in preprint, ha rilevato che il 13,3% degli adulti con Covid-19 sintomatico ha sintomi che durano più di 28 giorni. I dati indicano che le probabilità di avere sintomi duraturi aumenta con l’avanzare dell’età e in base all’indice di massa corporea. Inoltre, i sintomi più duraturi sono risultati più probabili nelle donne rispetto agli uomini, anche se non è ancora chiaro il perché. Inoltre, le evidenze suggeriscono che coloro che sperimentano più di cinque sintomi nella prima settimana dopo esser stati contagiati hanno più probabilità di riportare questi sintomi più a lungo.

Il primo studio, invece, che presenta evidenze circa il “Long Covid” nei bambini è stato condotto in Italia e suggerisce che oltre la metà di coloro con età compresa tra i 6 e i 16 anni che contraggono il virus ha almeno un sintomo che dura più di 120 giorni. Di questi, il 42,6% ha sintomi che compromettono lo svolgimento delle attività quotidiane. Questi risultati, pubblicati in preprint, si basano su valutazioni periodiche condotte su 129 bambini a cui è stato diagnosticato Covid-19 tra marzo e novembre 2020 presso il Policlinico Gemelli di Roma. Poi c’è l’ultimo rapporto dell’Office for National Statistics (ONS) del Regno Unito, il quale stima che il 12,9% dei bambini di età compresa tra 2 e 11 anni e il 14,5% dei bambini di età compresa tra 12 e 16 anni manifesta i sintomi fino a cinque settimane dopo l’infezione. La maggior parte degli organismi medici afferma che normalmente ci vogliono alcuni giorni o settimane per riprendersi da Covid-19 e che la maggior parte si riprende completamente entro 12 settimane.

L’associazione britannica Long Covid Kids afferma che attualmente ha informazioni dettagliate su 1200 bambini con “Long Covid”. “E questo numero aumenta rapidamente – afferma la fondatrice Sammie Mcfarland – nessuno è tornato a stare bene come prima e la maggior parte non è in grado di svolgere le normali attività”. Da queste testimonianze sembra evidente che le conseguenze di Long Covid nei bambini possono essere molto debilitanti. In una riunione del parlamento britannico, che si è tenuta lo scorso 26 gennaio, Mcfarland ha descritto come sua figlia di 14 anni abbia iniziato a soffrire di stanchezza e debolezza dopo esser stata contagiata a marzo del 2020. Dopo tre settimane a letto, la piccola avrebbe fatto qualche esercizio leggero in giardino e poi si sarebbe toccata il petto, lamentandosi per un dolore al cuore. “È diventata molto debole e quasi non riusciva a rientrare in casa per andare a letto – dice Mcfarland – ed è rimasta praticamente lì (a letto) per i successivi sette mesi”. Dall’agosto 2020, Mcfarland dice che ci sono stati momenti in cui sua figlia è stata bene tanto da poter andare a fare un pic nic all’aperto. Ma presto si sono resi conto che ogni uscita innescava nella ragazzina una sorta di ricaduta molto lunga, un problema che sembra essere comune anche negli adulti con Long Covid. Ci sarebbero altri casi simili tra i bambini. Charlie Mountford-Hill ha cinque figli, tutti colpiti da Long Covid, dopo aver contratto il virus nelle prime fasi della pandemia. Ad esempio, dopo un anno dal contagio, il suo bambino di 4 anni ha ancora mal di collo, soffre di letargia, ha problemi di stomaco e mal di testa. Il suo bambino di 10 anni, invece, soffre di stanchezza, ha problemi gastrici e dolori al cuore. “Sebbene attraversino periodi brutti e periodi migliori, non stanno mai bene”, afferma Mountford-Hill.

Una frustrazione comune tra i genitori è la mancanza di supporto da parte dei medici. Mcfarland dice che tendono a ignorare i sintomi o quantomeno non li correlano a Covid-19 perché sono molto vari. Spesso anche gli esami strumentali non forniscono alcuna risposta. “La maggior parte delle persone note a Long Covid Kids non è stata in grado di ottenere supporto”, afferma Mcfarland. L’associazione sta ora lavorando con il sistema sanitario britannico per cercare di ottenere l’accesso alle cure. Durante la stessa riunione parlamentare, diversi genitori hanno fornito prove e testimonianze su Long Covid nei bambini. “La mancanza di sostegno, di riconoscimento e di trattamento del Long Covid nei bambini è uno scandalo nazionale”, dice la deputata britannica Layla Moran, che ha promosso il dibattito sull’argomento. In una lettera al Primo Ministro mostrata al New Scientist, diversi parlamentari si riferiscono alla situazione come a una crisi che deve essere presa in considerazione più seriamente. La mancanza di informazioni su Long Covid nei bambini, secondo i ricercatori, è fondamentale anche per lo stabilire l’apertura delle scuole. Per questo lo scorso 18 febbraio, il National Institute for Health Research del Regno Unito ha assegnato 1,4 milioni di sterline per uno studio che ha l’obiettivo di valutare i fattori di rischio e la prevalenza di Long Covid nei bambini.

A preoccupare i genitori è anche il sapere che finora nessun vaccino anti-Covid sia stato approvato per i bambini, sebbene la CanSino Biologics in Cina ne stia testando uno su bambini di età compresa tra 6 e 12 anni, stando a quanto emerso in un recente incontro della New York Academy of Science. Il CEO Xuefeng Yu afferma che i dati preliminari verranno analizzati presto. La società statunitense Codagenix, invece, sta anche pianificando di testare un vaccino sotto forma di spray nasale nei bambini. La buona notizia è che le prove suggeriscono che tra i bambini la trasmissione del virus non è così alta. In uno studio pubblicato sulla rivista Clinical Infectious Diseases, è stato documentato il caso di un bambino di 9 anni in Francia affetto sia da influenza che da Covid-19. Lo stesso bambino è stato a contatto con oltre 80 bambini in tre scuole diverse.Tuttavia, nessuno di essi è stato contagiato, nonostante le numerose infezioni influenzali all’interno delle scuole. Questo, secondo i ricercatori, suggerirebbe che, sebbene l’ambiente fosse favorevole alla trasmissione di virus respiratori, il virus Sars-Cov-2 non è stato trasmesso altrettanto facilmente.

Più recentemente, uno studio su bambini di età compresa tra 5 mesi e 4 anni che frequentavano gli asili nido in Francia ha mostrato bassi livelli di infezione e trasmissione di Covid-19. Lo studio, pubblicato su The Lancet, mostra anche che il personale non era a maggior rischio di infezione rispetto a un gruppo di controllo composto da adulti. I risultati suggeriscono che i bambini hanno maggiori probabilità di rimanere contagiati dai membri della famiglia rispetto che dai loro coetanei o insegnanti all’asilo nido, sebbene siano necessarie ulteriori evidenze, secondo gli autori, perché lo studio è avvenuto quando erano in atto misure rigorose per controllare il virus e prima che comparissero varianti a rapida diffusione. Fino ad ora, l’obiettivo della pandemia è stato la prevenzione di malattie gravi e decessi nelle generazioni più anziane, ma ora nel Regno Unito sta emergendo la necessità di concentrarsi anche sull’eredità che il virus sta lasciando ai bambini.