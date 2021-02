Altre due zone rosse nel Lazio per l’alta incidenza di casi di variante inglese. Le ordinanze della Regione Lazio hanno disposto le misure di massima restrizione per Colleferro e Carpineto, due comuni in provincia di Roma.

“La Regione ci ha anticipato che firmerà l’ordinanza di zona rossa per in nostro comune e che, probabilmente, entrerà in vigore dalla serata”. Così ha dichiarato all’agenzia Agi il sindaco di Carpineto Romano, Stefano Cacciotti, commentando il provvedimento restrittivo causato da casi di variante inglese emersi nella zona. “Ogni pomeriggio – ha concluso il sindaco – abbiamo in programma una riunione per mettere a punto le misure da adottare”.

Nel Lazio la zona rossa è già stata attivata per Roccagorga in provincia di Latina. In questo caso il provvedimento valido fino a fine febbraio si è reso necessario per l’alto numero di contagi nella zona, anche se non dovuti alla variante inglese.