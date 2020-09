“Si è svolto ieri il tavolo tecnico della Direzione regionale Salute” del Lazio, “che ha esaminato il documento relativo al test rapido per l’identificazione dell’antigene del virus Sars-Co-2. A seguito del tavolo – annuncia l’assessorato regionale della Sanità e integrazione socio-sanitaria – verrà emanata una direttiva per procedere all’abilitazione al test rapido antigenico delle strutture sanitarie private autorizzate all’esercizio dell’attività di diagnostica di laboratorio, con settori specializzati per microbiologia, virologia e immunologia, nel rigoroso rispetto delle procedure di contenimento, del corretto utilizzo dei Dpi (Dispositivi di protezione individuale, ndr), e nella garanzia di percorsi separati, sul modello di quanto già accade per i test sierologici”.

Fonte