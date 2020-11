“Oggi su oltre 28 mila tamponi nel Lazio (+4.197) si registrano 2.070 casi positivi (-206), 25 i decessi (-44) e 717 i guariti. Il rapporto tra i positivi e i tamponi scende a 7%. Aumentano i tamponi e calano i casi, i decessi e i ricoveri”. Lo afferma l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. In totale sono 89.262 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 3.352 ricoverati, 55 in meno di ieri, a cui si aggiungono 356 pazienti in terapia intensiva (1 in più di ieri) e 85.554 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia, i guariti sono in totale 24.627, i decessi 2.309 e il totale dei casi esaminati è pari a 116.198.

