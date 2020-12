Sono 1.669 (+80) i nuovi casi di coronavirus registrati oggi nel Lazio, 64 i decessi (+25) e 868 i guariti. I tamponi processati sono quasi 27mila (6.776 in più rispetto a ieri). Il rapporto tra i positivi e i tamponi scende al 6%. Si consolida il rallentamento. Roma Capitale per il secondo giorno consecutivo sotto i mille casi. Lo comunica l’assessore alla Salute del Lazio Alessio D’Amato. In totale sono 90.938 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 3.241 ricoverati, a cui si aggiungono 352 pazienti in terapia intensiva e 87.345 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia, i guariti sono in totale 28.080, i decessi 2.431 e il totale dei casi esaminati è pari a 121.449.

