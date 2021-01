Il Lazio mantiene saldo il primato per il maggior numero di vaccini anti-Covid somministrati. “Il nostro è un lavoro di squadra”, commenta l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato in un’intervista a ‘Repubblica’. “La nostra potenzialità è di 25 mila dosi al giorno. Alcune strutture, come l’ospedale pediatrico Bambino Gesù, abbiamo dovuto frenarle perché andavano troppo veloci“. Frenarle? “Sì, perché dobbiamo conservare la seconda dose – spiega – che serve per il richiamo. Dobbiamo capire la puntualità delle consegne settimanali. Fino ad allora usiamo solo il 66%dei quantitativi stoccati. Ma la capacità di vaccinare h24 c’è”.

