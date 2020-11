“Sarà un Natale in famiglia, un po’ più sobrio, con più attenzione nei comportamenti, rispettando le regole auree. Bisogna far tesoro di quello che è avvenuto questa estate, ne stiamo pagando ancora gli effetti. Purtroppo dobbiamo convivere ancora per un po’ con il virus e non bisogna dargli armi eccessive altrimenti prende il sopravvento come abbiamo visto quest’estate”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ai microfoni di Radio Capital parlando delle festività natalizie. Le feste in piazza a Capodanno ce le possiamo dimenticare? “Assolutamente sì”, ha risposto.

