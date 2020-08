“Oggi nel Lazio si registrano 162 casi e un decesso. Di questi, 121 sono a Roma. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e in particolar modo con link dalla Sardegna (45%). L’indice Rt decresce per la seconda settimana consecutiva con un valore pari a 0,42 dovuto ai casi importati e asintomatici. Buona la capacità di monitoraggio e di indagine sui contatti. Al Porto di Civitavecchia potenziato il drive-in con i test rapidi. Si ringraziano tutti gli operatori sanitari, nonché la collaborazione di tutte le autorità interessate per lo straordinario lavoro”. Lo afferma l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino dell’Unità di crisi Covid-19.

