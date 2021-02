Duemilacentotrenta interdittive antimafia, 177 al mese con un incremento del 38 per cento, e 113,187 segnalazioni di operazioni sospette ricevute dalla Banca d’Italia, con un aumento del 7 per cento rispetto al 2019. Sono i numeri dei reati spia dell’aggressione delle mafie all’economia legale durante il 2020, l’anno del Covid.

Un’impennata che coinvolge per due terzi le regioni del sud dove la crisi degli operatori economici si fa sentire in modo più violento. Ma se si guarda alle province, per quel che riguarda le operazioni sospette segnalate a Bankitalia, in cima alla classifica troviamo a sorpresa Prato, Milano, Napoli, Roma e Rimini dove gli albergatori e i ristoratori hanno segnalato più volte di essere oggetto di proposte di acquisto in contanti delle loro attività.

Sono alcuni dei dati proposti dall’ultimo rapporto dell’associazione Libera di Don Luigi Ciotti su “Il triangolo pericoloso, Mafie, corruzione e pandemia,” che mette in evidenza come le organizzazioni criminali, meno inclini alla violenza di quanto sia stato negli anni precedenti, si siano sempre più legate ai colletti bianchi. “Di mafie e corruzione – dice don Luigi Ciotti, presidente di Libera – si parla poco e male da quando il Covid ha monopolizzato la scena. E’ un meccanismo noto, Quando un problema non viene affrontato alla radice ma solo con estemporanei provvedimenti tampone lo scandalo del suo persistere viene mitigato se non rimosso dalla sua normalizzazione”.

Il rapporto lancia un sondaggio secondo il quale l’83 per cento degli intervistati ritiene che i politici nazionali hanno favorito l’espansione delle mafie, l’81 per cento ritiene colpevole i politici locali e il 30 per cento ritiene che oggi la corruzione sia più radicata che durante Tangentopoli.