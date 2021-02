Contagi ancora alti. Al punto che in Alto Adige si va verso un prolungamento del lockdown almeno fino al 7 marzo, ma non è escluso che si allunghi ancora di altri sette giorni 14. Troppi i casi oltre a diversi casi della variante sia inglese che sudafricana presenti in alcuni comuni. La decisione ufficiale sarà presa durante la seduta della giunta provinciale – formata da esponenti della Suedtiroler Volkspartei, partito di maggioranza in Alto Adige, e due della Lega – in corso in queste ore.

Nel frattempo in Veneto il governatore Zaia ha firmato un’ordinanza per la chiusura delle scuole superiori in tutto il territorio con Dad al 100 per cento.