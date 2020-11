“Non dobbiamo concentraci sui dati giornalieri, ma dare un occhio a quelli settimanali che ci dicono come la media dei casi positivi al tampone si aggiri, nell’ultima settimana, attorno ai 32mila, i ricoveri in terapia intensiva attorno ai 120-130 al giorno e le morti all’incirca 230. Questo perché la registrazione dei dati avviene in ritardo, soprattutto nei fine settimana, ma è indubbio che i numeri sono in crescita. Occorre, però, interpretarli”. Così al Corriere della Sera l’epidemiologo Carlo La Vecchia, che spiega: “Stiamo ragionando su ‘esami di laboratorio’. E questo fa saltare tutti i confronti con le epidemie del passato (che contavano i malati) e persino con la pandemia della primavera scorsa quando tutti questi tamponi non venivano eseguiti”.

