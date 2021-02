In un articolo pubblicato sulla rivista scientifica British Medical Journal (BMJ) si legge che, in base alle ultime statistiche, riguardanti Italia ed Israele, ora non sono soltanto gli adulti, ma anche i bambini ad essere a rischio contagio con le nuove varianti di Covid 19. L’idea è quindi di usare molta cautela nella possibile scelta di riaprire le scuole in presenza al 100%.

I pediatri in Israele, (nazione che, come sappiamo, ha fatto passi da gigante nella campagna di vaccinazione della popolazione adulta), hanno rilevato un forte aumento delle infezioni da covid-19 proprio tra i più giovani. Oltre 50mila fra bambini e adolescenti, sono risultati positivi al test nel mese di gennaio. Il numero più alto registrato in tutti i mesi della seconda ondata di contagi.

Yuli Edelstein, il ministro della Salute di Tel Aviv, ha dichiarato al Jerusalem Post: “Abbiamo ricevuto una lettera dall’Associazione israeliana di pediatria in cui si dice che sono molto preoccupati per il tasso di malattia negli studenti più giovani”. Viene da chiedersi a che cosa si possa imputare questo forte aumento di casi nella popolazione infantile. Ebbene, alcuni esperti israeliani hanno stabilito che la ragione risiede proprio nella mutazione del virus e in particolare nell’aumento della circolazione della variante britannica.

Cyrille Cohen, capo del laboratorio di immunoterapia presso l’Università israeliana Bar-Ilan e membro del comitato consultivo nazionale per la sperimentazione clinica sul vaccino per Covid-19, sul British Medical Journal (BMJ), ha spiegato che in base alle sue analisi, a partire dalla comparsa della variante britannica B1.1.7 in Israele a metà dicembre, la percentuale di nuovi casi giornalieri riguardanti bambini di età inferiore ai 10 anni era aumentata di quasi un quarto (23%)

Cohen è dunque fra coloro che invitano all’estrema cautela nella scelta di riaprire le scuole. “Sebbene io sia convinto che l’istruzione debba essere il primo settore ad aprirsi per la sua importanza – ha dichiarato -, dovremmo comunque pensare ad una gradualità, almeno fino a che non conosceremo meglio le caratteristiche infettive di questa nuova variante”.

In effetti non esistono ancora prove oggettive che la nuova variante sia più pericolosa per i bambini, ma è un dato di fatto che nel mese di gennaio Israele ha dovuto aprire la sua prima unità speciale di terapia intensiva covid-19 riservata ai bambini.

Il caso italiano

Anche gli scienziati italiani hanno cominciato a drizzare le antenne sul nuovo andamento dei contagi dopo quanto accaduto a Corzano, in provincia di Brescia. Il 3 febbraio scorso, sul totale degli abitanti del piccolo comune, 1400 persone, ben 140 sono risultati positivi al virus, ovvero il 10%. La cosa drammatica è che il 60% dei contagiati era rappresentato da bambini in età scolare o addirittura prescolare.

Roberto Burioni, professore di virologia all’Ospedale San Raffaele di Milano, aveva commentato quanto accaduto nel bresciano, in un suo tweet: “La variante inglese è molto più contagiosa e richiede precauzioni maggiori”.

Pochi giorni dopo, il 5 febbraio, il comitato scientifico britannico per le emergenze ha chiesto di dare priorità a piani scolastici più sicuri e ha proposto nuove immediate consultazioni sull’argomento.

Stephen Reicher dell’Università di St Andrews, membro del comitato, ha consigliato di limitare tutte le attività non essenziali, così da provare ad abbattere il numero di infezioni il più rapidamente possibile. Poi riaprire le scuole non appena il livello di contagi sarà abbastanza basso da non rischiare che la pandemia vada nuovamente fuori controllo.