ROMA – La “variante brasiliana” può essere associata a una maggiore mortalità, in particolare nella fascia della popolazione tra i 20 ai 49 anni. La scoperta, che gli stessi autori chiedono sia confermata da altri lavori, è stato pubblicato sulla rivista MedRxiv e mette in evidenza come il nuovo ceppo B11281 non sia solo più contagioso, come ormai compreso, ma anche detonatore di una maggiore mortalità.

Lo studio, realizzato con la Federal University of Parana (Curitiba, Brasile) e il Cincinnati Children’s Hospital Medical Center (Ohio, Stati Uniti), ha analizzato oltre 500 mila casi di Covid-19 nello Stato del Paraná, nel Sud del Brasile, con diagnosi fatta nel febbraio 2021, quando la variante P1 (cioè la “brasiliana”) è divenuta quasi endemica e, comunque, con diffusione superiore al 70 per cento, e nel gennaio 2021, quando la circolazione della stessa era minima o assente. Lo studio preliminare, evidenzia che in tutte le fasce di età la variante P1 sembra associarsi a mortalità maggiore per Covid-19.

L’incremento del tasso di decessi appare particolarmente evidente (fino a tre volte) in pazienti di età compresa tra i 20 e 29 anni. Questo conferma alcune osservazioni preliminari, secondo cui la variante P1 non solo potrebbe essere più contagiosa, ma anche maggiormente virulenta e patogena.

“Pur preliminari”, spiega Giuseppe Lippi, direttore della sezione di Biochimica clinica nell’Ateneo di Verona, “questi risultati suggeriscono la necessità di instaurare un sistema di monitoraggio costante della diffusione delle varianti di Sars-CoV-2 aggiungendo enfasi alla necessità di procedere celermente con le vaccinazioni, affinché si possa minimizzare il rischio che ceppi particolarmente virulenti, come il P1 o il B1351, quest’ultima la variante sudafricana, possano insorgere e diffondersi nella popolazione”.