LA vaccinazione da sola potrebbe non bastare a mettere fine alla pandemia. A svelare questo scenario sono due studi scientifici appena pubblicati da Science e The Lancet che arrivano rispettivamente dal Georgetown University Medical Center di Washington e dall’Università di Warwick, Regno Unito. Secondo i ricercatori americani, la protezione contro la diffusione della forma asintomatica del Covid-19 sarà l’unica chiave per porre fine alle restrizioni. “Le persone contagiose senza segni osservabili di malattia rendono inutili gli sforzi di prevenzione delle infezioni con le mascherine, il distanziamento sociale, l’igiene delle mani e lo screening dei sintomi. Non possiamo fare quindi affidamento solo sulla vaccinazione per controllare la pandemia: i vaccini sono ottimi per proteggere le persone dalle malattie, ma non sappiamo ancora quanto bene agiscano per proteggerci dalla trasmissione”, sostiene la virologa Angela Rasmussen “Fino a quando non ci sarà una solida sorveglianza e misure epidemiologiche che ci consentiranno di spegnere questi incendi senza fumo – ovvero la diffusione dei casi asintomatici -, la pandemia non potrà essere completamente estinta”.

Lo studio americano, pubblicato su Science dimostra che la trasmissione senza sintomi guida silenziosamente la diffusione virale e si basa sul concetto che “i vaccini non offrono una protezione al cento per cento contro l’ammalarsi e non hanno nemmeno il cento per cento di probabilità di proteggere dalla trasmissione”, oltre al fatto che il virus viaggia liberamente in tutto il mondo e la campagna vaccinale non è omogenea, proprio come la disponibilità dei vaccini. “La trasmissione asintomatica e presintomatica rappresenta una sfida unica per la salute pubblica”, aggiunge la coautrice Saskia Popescu. “In definitiva, sarà qualcosa che dovremo tenere d’occhio continuamente mentre passiamo alla fase successiva della pandemia e alla riduzione della malattia dovuta alle vaccinazioni”.

Dello stesso avviso sono i ricercatori inglesi, secondo cui “è improbabile che la vaccinazione da sola contenga le infezioni, portando all’immunità di gregge. Pertanto, il rilascio graduale di misure di controllo, un elevato assorbimento del vaccino e un vaccino con un’elevata protezione contro le infezioni saranno essenziali per ridurre al minimo le future ondate”, afferma l’epidemiologo Matt Keeling. L’analisi effettuata dai ricercatori dell’Università di Warwick si basa sui primi dati disponibili dall’introduzione del vaccino nel mondo. “I risultati preliminari suggeriscono che il vaccino offre un livello di protezione contro le infezioni, ma il livello esatto non è ancora chiaro, senza tenere conto dell’emergere di nuove varianti, per le quali il vaccino potrebbe offrire meno protezione. Abbiamo anche scoperto che è probabile che il rilascio anticipato e improvviso delle restrizioni porterà a una grande ondata di infezione, mentre il graduale allentamento delle misure per un periodo di molti mesi potrebbe ridurre il picco delle ondate future”, aggiunge Keeling “Alcune misure, come test, tracciamento e isolamento, una buona igiene delle mani, l’uso delle maschere in ambienti ad alto rischio e il tracciamento di eventi di super-spargimento potrebbero essere necessari ancora per un po’ di tempo”.

Le proiezioni, da gennaio 2021 a gennaio 2024, ipotizzano che, sebbene la vaccinazione possa ridurre sostanzialmente l’Rt, potrebbe non essere sufficiente per portarlo al di sotto di 1. Nello scenario più ottimistico, ovvero con una protezione vaccinale all’85%, senza ulteriori restrizioni il numero Rt si attesterebbe attorno all’1,58. “Poiché non si prevede che la vaccinazione da sola porti l’Rt al di sotto di 1, la rimozione di tutte le restrizioni porterebbe a un’altra ondata di infezioni con un numero considerevole di decessi. La portata delle ondate future e il numero di decessi sono influenzati da quanto precocemente saranno allentate le misure, dal livello di protezione del vaccino contro le infezioni e dall’assunzione del vaccino. Si prevede che anche piccoli allentamenti, se eseguiti bruscamente, porterebbero a grandi ondate di infezione”.

“Stiamo rapidamente imparando di più sull’efficacia dei vaccini man mano che i programmi di vaccinazione vengono lanciati in tutto il mondo – aggiunge il coautore Sam Moore –. Da quando abbiamo condotto questo studio, nuove prove suggeriscono che potrebbe esserci un livello di protezione più elevato contro le malattie gravi offerte dai vaccini Pfizer e AstraZeneca rispetto al livello che abbiamo ipotizzato. Ciò potrebbe ridurre le dimensioni dei futuri ricoveri ospedalieri e dei decessi stimati, rendendo le ondate future più gestibili per il servizio sanitario. Per quanto riguarda la protezione contro le infezioni, alcuni risultati preliminari hanno suggerito che il vaccino offre un livello di protezione contro le infezioni, ma il livello esatto di protezione offerto dai vaccini non è ancora chiaro. Continueremo ad aggiornare le nostre previsioni non appena saranno disponibili nuovi dati sull’efficacia del vaccino”.