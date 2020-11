Perché c’è chi sembra naturalmente protetto contro Sars-CoV-2 pur non avendo mai contratto l’infezione? A rispondere adesso è uno studio pubblicato su ‘Science’ dai ricercatori britannici del Francis Crick Institute. Gli scienziati hanno rilevato un’immunità preesistente, dovuta ad anticorpi reattivi contro il nuovo coronavirus, in una piccola percentuale di individui che non erano infetti al momento dell’analisi. Sedici adulti su 302 (5,3%) presentavano anticorpi IgG probabilmente generati durante precedenti infezioni da coronavirus del “raffreddore comune” e che hanno reagito in modo crociato con la subunità S2 del complesso proteico spike Sars-CoV-2.

