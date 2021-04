MILANO – “In mezzo alla tempesta ho pianto solo due volte: quando dallo Stato non arrivava un centesimo e non avevo i soldi per anticipare la cassa integrazione a trentacinque tra cuochi e camerieri. Sono viva grazie alle banche e si figuri se non sono ottimista adesso, sapendo che da lunedì possiamo finalmente riaccogliere all’aperto i nostri ospiti. È la fine di un incubo, dopo trent’anni in cucina sarà come rimettere a mantecare il risotto giallo per la prima volta”. Emanuela Cipolla, nata nelle case a ringhiera e dai 14 anni tessitrice per l’alta moda, già apparecchia i quindici tavoli in giardino e la ventina sparsi sotto dehors e pergolati che guardano le risaie tra Ripamonti e Gratosoglio, alle porte di Milano. Il telefono del suo “Al Garghet”, istituzione dei piatti lombardi, non smette di suonare. “La gente – dice – non vede l’ora di riprovare a vivere. A mangiare fuori certo, ma prima di tutto a stare insieme e a fare un sorriso visibile. Il virus non ci ha tolto la salute, ci ha tolto tutto. Anche un ossobuco con gli amici aiuta a riprendersi la bella semplicità perduta”. Avesse il doppio dei 150 posti all’esterno, sarebbero già prenotati per dieci giorni. “La beffa – dice – è che mi resta ancora un nemico: il meteo. La prossima settimana mette pioggia: vorrà dire che mi gioco i tavoli sull’erba, dove si mangia tra i fiori”.

Come si riapre un ristorante, tra misure di sicurezza e dopo mesi di stop?

“Con prudenza e altri sacrifici, ma con tenacia. La sera, fino a fine maggio, a Milano l’aria può essere fresca. Ho dovuto affittare una ventina di funghi riscaldanti. Assieme alle bombole del gas costano circa 5 mila euro al mese. Il problema vero però è stato trovarli: esauriti in poche ore in tutta Italia”.

Ma un locale ce la fa con i soli tavoli all’esterno?

“Dipende dagli spazi. Noi abbiamo sempre creduto nel mangiare all’aria aperta, a costo di rinunciare agli affari in centro storico. Capisco chi fisicamente non può trasferire tutto fuori e protesta, ma io non mi sono fermata nemmeno durante il lockdown. Ho chiesto prestiti e ho comprato sei auto di seconda mano per consegnare i pasti a domicilio: per non abbandonare i collaboratori nella depressione, costringendoli ad abbandonare il loro lavoro”.

Pensa sia più forte la crisi, o la voglia di superarla?

“Ho cominciato a lavorare da bambina. Nei momenti bui cerco la luce delle opportunità. È la scuola di Rogoredo: nel 2019 ho fatturato quasi 3 milioni di euro, nel 2020 lo Stato me ne ha dati 80 mila di ristoro. Non mi lamento, capisco la tragedia della pandemia: ne ho approfittato per rimettere a posto i dettagli del locale e ripresentarlo alla gente più bello che mai”.

Ha ragione chi invoca un anticipo del servizio anche all’interno?

“Ho un ristorante, ma sono una cittadina: devo fidarmi di medici e scienziati, voglio rispettare le regole. In autunno già mi ero organizzata per servire all’aperto: ho perso il 29% del fatturato, fossi arrivata al 30 avrei incassato il ristoro. Mi hanno tolto il bendidio, oltre 300 mila euro, ma va bene così. Grazie alle banche e ai debiti siamo qui, pronti a riaccendere i fornelli per aiutare Milano a tirare la carretta nazionale”.

Per il primo giorno della rinascita ha pensato a qualcosa di speciale?

“Di speciale ci siamo noi. Il nostro è un luogo unico, è stato gendarmeria e alloggio di chi sorvegliava l’acqua nelle risaie. Da sempre accogliamo le persone con gioia: questa volta aggiungeremo emozione e nostalgia. Per oltre un anno centinaia di persone ci hanno scritto chiedendoci di tenere duro e un tavolo per loro”.

Teme un nuovo stop?

“Non ho più paura di niente. Confesso: non ho mai amato il vaccino. Oggi però è un pianeta ignoto: quindi turiamoci il naso, facciamolo e viviamo. Difficile sarà la fine della cassa integrazione: la sfida per un ristoratore è non dover licenziare chi ha contribuito al successo della squadra”.

La folla favorisce il contagio, ma uscendo a mangiare è proprio lei a dover salvare la ristorazione italiana: si possono conciliare obiettivi tanto diversi?

“Da lunedì si apre l’era della convivenza: la cucina al tavolo è la sua frontiera. Con testa e cuore, ce la facciamo. Il delivery non permette più di andare avanti. Un anno e mezzo di navigazione a vista uccide qualunque impresa. Se l’Italia perde l’umanità del cibo, dal contadino all’artigiano, cosa le resta di eccezionale?”.

Oggi pensa più ai debiti, o alle difficoltà economiche dei clienti?

“Penso a cucinare e a servire come si deve. In un ristorante si vive per passione. Sono nata povera: non cuocio cotolette per morire ricca, ma per essere felice”.