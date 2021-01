LA MANCANZA di un vaccino e l’incertezza sulla durata dell’immunità, in particolare degli anticorpi neutralizzanti, che si acquisisce naturalmente col superamento di una malattia infettiva od artificialmente con la vaccinazione, sono stati per tutti questi lunghi, duri mesi di Covid-19 i maggiori ostacoli per un vero controllo della pandemia provocata da Sars-CoV-2. Col vaccino ce l’abbiamo fatta, in tempi meravigliosamente brevi ed il nostro Paese, dopo le iniziali difficoltà, sembra aver ormai ingranato una buona marcia vaccinale. Persiste, tuttavia, una sostanziale incertezza sulla durata delle risposte immunitarie al virus che, sulla base di quel poco che conosciamo delle altre malattie da coronavirus, si è sempre sospettato non sia lunga.

Dovrei forse dire persisteva. Si stanno infatti accumulando dati che sembrano diradare alquanto la nebbia e smentire chi pronosticava solo qualche mese di immunità. Il paper più confortante in questo contesto è stato appena pubblicato su Science, il settimanale dell’associazione americana per l’avanzamento delle Scienze. Un gruppo di ricercatori statunitensi, guidati da Daniela Weiskop, Alessandro Sette e Shane Crotty del ben noto La Jolla Institute of Immunology, in California, riporta i dati di un ampio ventaglio di risposte immunitarie di 188 soggetti infettati dal virus e con varia gravità della malattia, una quarantina dei quali a più di 6 mesi dall’infezione. Pur in misura variabile da soggetto a soggetto, gli anticorpi diretti contro lo spike virale, la parte esterna della coroncina che caratterizza questo virus e che lo neutralizzano, impedendogli di legarsi al suo specifico recettore ed entrare nelle nostre cellule, sono sempre comunque presenti. Durevoli e sembrano aumentare col tempo, sono anche le cellule linfocitarie che rappresentano la memoria immunitaria, che ci rende capaci di rispondere rapidamente ed efficacemente ai successivi incontri con il virus, che predice in essenza il successo della vaccinazione in una popolazione.

Come ci si poteva aspettare, anticorpi e cellule di memoria hanno livelli più alti nei soggetti ospedalizzati, cioè colpiti da un’infezione più grave rispetto ai soggetti con infezione lieve, non ospedalizzati. Le risposte immunitarie sono state di uguale entità e persistenza nei due sessi (in genere, il sesso femminile risponde con più elevati titoli anticorpali verso altri agenti infettivi) ed sono state anche stimolati linfociti citotossici, capaci cioè di uccidere cellule infettate dal virus, di cui sappiamo ancora poco ma potenzialmente in grado di contribuire alla guarigione.

Nel complesso, si tratta di uno studio di notevole valore, limitato ovviamente ai ristretti tempi di osservazione e dalla poca numerosità dei soggetti con patologia grave. L’eterogeneità delle risposte immunitarie è attesa in una ampia popolazione caratterizzata da diversi gradi di sintomatologia, carica virale infettante e suscettibilità all’infezione. Una diretta trasposizione di questi dati, derivati da pazienti, ai soggetti vaccinati sarebbe sbagliata. Quasi sempre, l’immunità che consegue alla malattia è più ampia e potente, coinvolge più attori, di quella ottenuta con la vaccinazione che, coi vaccini finora approvati, è diretta esclusivamente contro la proteina spike. Tuttavia, il ruolo decisivo di questa proteina nel causare la malattia ed il confronto delle risposte immunitarie spike-specifiche nei convalescenti e nei vaccinati, riportate in questo lavoro e nelle pubblicazioni di fase 2 e3 dei trials vaccinali di Pfizer-BionTech e Moderna , ci inducono ad essere ottimisti : le risposte immunitarie sono buone e durevoli in molti soggetti, forse più di quanto sperassimo.

Nella partita col perfido coronato ora noi ci siamo, possiamo fare gol, non solo subirne ed alla fine vincerlo questo duro confronto.

Antonio Cassone è membro dell’American Academy of Microbiology