Professoressa Storia della Medicina e Sanità Pubblica, università di Sassari

Non terminerà con un botto il Covid-19, come tutti ci aspettavano, concentrando tutte le speranze sul vaccino. Nessuno – neppure quei moderni aruspici che sono i virologi, gli epidemiologi, gli immunologi, gli esperti – sa quando accadrà. Chi aveva parlato del 2021, ora si spinge più avanti, al 2022, e addirittura al 2023. Se la comprensione scientifica del nuovo coronavirus continua ad evolversi – e oggi seguiamo ansiosamente le varianti emerse in questi mesi – una domanda è ancora sospesa. Come e quando finirà? L’unica cosa sicura è che finirà come è avvenuto per tutte le pandemie virali, a cominciare dalla Spagnola del 1918-19, che infettò circa 500 milioni di persone nel mondo, uccidendone 50 milioni: circa 600 mila in Italia (considerando anche polmoniti e bronchiti) e 675.000 negli Stati Uniti. L’incertezza che avvertiamo oggi non è molto diversa rispetto ad un secolo fa, nonostante l’armamentario delle conoscenze scientifiche enormemente cresciuto rispetto ad un secolo fa, quando i virus erano degli sconosciuti e si pensava di avere a che fare con un’infezione batterica .

Ma come e quando la Spagnola apparve e uscì di scena in Italia? Come in tutto l’emisfero settentrionale le ondate pandemiche furono tre. La prima arriva nella primavera del 1918, durante la grande guerra. Favorito dal movimento delle truppe, il virus si diffonde rapidamente, ma con tassi di mortalità simili a quelli di un’influenza stagionale. Aveva già cominciato a spegnersi in alcune zone, quando la seconda, più letale, irrompe nell’agosto-settembre 1918, accompagnata da complicazioni bronco-polmonari che si sviluppano rapidamente. Ad essere colpiti furono soprattutto i giovani adulti (20-40 anni), un dato insolito per l’influenza: secondo gli scienziati il sistema immunitario in quella classe d’età reagiva in modo eccessivo al virus, provocando la cosiddetta “tempesta di citochine”.

Dopo aver attraversato l’Italia come un uragano, facendo fare un balzo del 21 per mille alla mortalità ordinaria nelle regioni più colpite (Lazio, Sardegna, Basilicata, Calabria), la pandemia sembra allentare la presa nella prima decade di novembre, nel silenzio dei giornali su cui pesava una rigida censura; mentre nei laboratori i ricercatori sperimentavano il fallimento dei tentativi di preparare un siero immunizzante efficace, con cui eseguire esperimenti sugli animali ed applicazioni terapeutiche nell’uomo. Informazioni indirette danno conto di sindaci che in varie località sollecitano la disinfestazione delle scuole, prima dell’imminente riapertura, di medici che chiedono il pagamento di straordinari, essendo venuta meno l’emergenza sanitaria, di teatri che riaprono i battenti.

Longform

Ma nell’inverno 1918-19, favorita forse anche dagli ‘agglomeramenti’ provocati in novembre dalle grandi manifestazioni di piazza di folle festanti per la fine della guerra e la firma dell’armistizio, si verifica una terza ondata, più mite, legata anche al fatto che, come per altri ceppi influenzali, l’influenza doveva essere diventata più attiva nei mesi invernali. Infine, verso la metà del 1920, a circa due anni dal suo esordio, il virus mortale era di fatto quasi svanito, anche se non abbiamo dichiarazioni solenni o memorabili sull’uscita di scena di “quel morbo così funesto per l’umana gente” – per riprendere le parole del direttore del Laboratorio batteriologico della Sanità pubblica, Bartolomeo Gosio. Che, in una pubblicazione sugli Annali d’Igiene ammette che “per fortuna dell’umanità era venuto in gran parte a mancare anche il materiale clinico d’indagine”, anche se “era da temersi purtroppo che la semenza del morbo non fosse spenta”. Cosa che suscitava l’inquietudine di igienisti e patologi, impegnati a discutere, nel 1921-22, se i parossismi più o meno accentuati di quel biennio, fossero “epidemie di ritorno”.

Erano passati due anni dall’esordio della tremenda pandemia: il virus aveva circolato in tutto il mondo, infettando così tante persone da ridurre il numero di nuovi ospiti suscettibili, rendendo possibile una nuova fiammata pandemica. Si calcola che un terzo della popolazione mondiale avesse contratto il virus, di cui allora non si sospettava l’esistenza: il primo fu identificato solo nel 1933 e nel 2005 i ricercatori annunciarono su Science e Nature di aver determinato con successo la mappatura del genoma del virus influenzale del 1918, recuperato dal corpo di una vittima sepolta nel permafrost dell’Alaska, oltre che da campioni di soldati americani morti di Spagnola.

Un secolo dopo, il mondo sta affrontando un’altra pandemia causata da un virus. Covid-19 è originata da un nuovo coronavirus, diverso da quello dell’influenza. Come si comporterà? E riuscirà l’implementazione del vaccino in un numero crescente di paesi a far sì che un numero sufficiente di persone ottenga l’immunità, portando l’infezione ad estinguersi, essendo più difficile per il virus trovare nuovi ospiti sensibili? E quando avverrà? Non aspettiamoci però che il vaccino sia in grado di fare il miracolo di sradicare del tutto il coronavirus come è avvenuto per il vaiolo. Anche se si riuscisse ad eliminare Sars-CoV-2 negli esseri umani, essendo in grado di infettare altre specie tra cui gatti, cani, furetti, pipistrelli – dobbiamo mettere in conto che possa nascondersi e ricomparire sulla scena.