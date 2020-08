“Cari amici, purtroppo anche io, dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza in Sardegna, sono risultata positiva al Covid-19”. Lo annuncia su Facebook la deputata pugliese di Forza Italia, Elvira Savino. La parlamentare rassicura: “Il mio stato di salute è complessivamente soddisfacente e sono evidentemente in isolamento”. Poi aggiunge: “Quello che mi pesa di più è non poter stare vicino a mio figlio”.

“Provo anche grande rammarico – aggiunge Savino – per non poter essere presente in prima persona in campagna elettorale, accanto ai colleghi di Forza Italia e della coalizione, nella nostra meravigliosa Puglia per fare tornare il centrodestra al governo della Regione”.

Poi aggiunge: “E’ una amarezza non essere lì con voi nelle manifestazioni che sul territorio abbiamo organizzato per far conoscere il nostro programma di buongoverno per la Puglia e i pugliesi. Però – conclude – seppure con modalità diverse dal consueto, farò tutto il possibile per dare il mio sostegno e contribuire alla vittoria di Raffaele Fitto, di Forza Italia e del centrodestra”.