La Campania da lunedì potrebbe passare in zona arancione. Dall’analisi dei parametri emergerebbe un rischio moderato e l’indice Rt sarebbe superiore alla soglia di 1. Questo vuol dire lasciare la zona gialla e finire in quella che prevede misure più restrittive. Lo deciderà oggi il ministero della Salute esaminando tutti i parametri, ma l’arancione è sempre più vicino. E ieri durante un lungo vertice con i manager delle Asl, il governatore Vincenzo De Luca ha chiesto di aumentare quanto più possibile la disponibilità di posti letto Covid negli ospedali. Dietro questa richiesta c’è il timore che la regione possa essere travolta dalla terza ondata del virus mentre la campagna vaccinale è solo agli inizi. I reparti sono ” affollati”, soprattutto in sub intensiva e degenza, e preoccupa che con l’arrivo delle varianti la situazione possa tornare critica. La curva dei contagi, però, ieri è rimasta stabile e il rapporto tra positivi e tamponi si è mantenuto al 7,91 per cento. Il bollettino dell’Unità di crisi segnala nuovi 1.573 positivi ( Campania seconda dopo la Lombardia), di cui 77 sintomatici, su un totale di 19.886 test processati. Ci sono anche altre 29 vittime ( 19 risalenti ai giorni precedenti) e un numero elevato di guariti: 2.041. Sale di tre unità, da 107 a 110, i pazienti ricoverati in terapia intensiva; le degenze Covid calano invece da 1.301 a 1.290.

Resta difficile la situazione nell’area vesuviana dove si registrano due morti e un nuovo incremento nel numero dei contagi. Lo segnalano i sindaci di Torre Annunziata e Torre del Greco, città dove sono state chiuse le scuole e sono state adottate misure da “zona rossa” per provare a bloccare la diffusione del virus. Un’emergenza che però non ha fermato a Ercolano i calciatori di quattro squadre amatoriali sorpresi dai carabinieri in un impianto sportivo privato di via Marittima. Ventuno persone, oltre al titolare della struttura, sono state sanzionate per violazione della normativa anti-contagio. L’impianto è stato chiuso per cinque giorni.

Sotto stretta osservazione la scuola. E a Napoli sono 39 gli studenti che hanno contratto il virus secondo il bollettino diffuso dell’Asl 1. Positivi anche tre docenti e altrettanti lavoratori non docenti. Focolaio nel liceo scientifico Tito Lucrezio Caro di via Manzoni dove sono sei gli studenti contagiati. Nello stesso distretto di Chiaia, San Ferdinando, Posillipo in tutto gli studenti delle superiori positivi sono 9: ci sono positivi anche al Mercalli, all’Umberto e al Pagano, più un bambino della scuola dell’infanzia e uno delle elementari. A Napoli da oggi la campagna di vaccinazione sarà estesa al personale delle scuole, insegnanti e non, under 55. Dalle 15 alle 18 sono state convocate al Covid Vaccine center allestito nella Mostra d’Oltremare 400 persone. Sempre a Fuorigrotta, nel corso della mattina, continueranno le somministrazioni agli over 80. Oggi saranno 600. Sono circa 5mila gli anziani già vaccinati.

Per recuperare i ritardi sulla tabella di marcia, l’Asl Napoli 3 Sud dà il via libera alla somministrazione dei vaccini con l’impiego dei medici di medicina generale. I direttori della azienda sanitaria Gennaro Sosto e Gaetano D’Onofrio firmeranno oggi un accordo con i principali sindacati di categoria. «I cittadini – spiega Vincenzo Schiavo, segretario vicario di Fimmg Campania – potranno vaccinarsi con l’assistenza di quegli stessi medici di famiglia che da sempre si prendono cura della loro salute » . L’accordo prevede l’individuazione di 30 siti vaccinali di concerto tra l’Asl Napoli 3 Sud e i sindaci di 30 Comuni di competenza della stessa Asl. Si parte la prossima settimana con gli ultraottantenni, ai quali sarà somministrato il vaccino Pfizer o Moderna. « Si tratta – spiegano dall’azienda sanitaria – del primo protocollo di questo tipo ad essere reso operativo a livello nazionale».

Intanto, circa tremila tamponi antigenici rapidi per monitorare l’andamento della curva epidemiologica sono stati consegnati dalla Regione ai dipendenti dell’Eav.