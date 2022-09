Covid Italia, Vaia: "Nessun allarme, italiani pronti a togliere mascherine"

“Nessun allarme, gli italiani sono pronti a togliere le mascherine. Il direttore generale dell’Oms ha detto che siamo alla coda della pandemia. I cittadini sono e saranno responsabili”. Lo ha detto il direttore generale dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ospite di ‘Uno Mattina’ su Rai1, rispondendo alla domanda se gli italiani sono pronti a togliere le mascherine sui mezzi di trasporto dal 1 ottobre.

“Questo virus oggi è sicuramente molto simile all’influenza grazie all’immunità ibrida, molti si sono contagiati e tantissimi si sono vaccinati contro il Covid, che ha determinato una minor patogenicità del virus nelle sue varianti sempre meno gravi ma anche una protezione. Dobbiamo stare attenti alla comunicazione – ha avvertito Vaia – abbiamo sempre detto però che il vaccino non è la panacea e la soluzione di tutto, serve una visione globale e non solo in mano alla sanità, alla fine dobbiamo arrivare a delle azioni di sistema”.