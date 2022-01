Torna a salire l’occupazione dei posti letto di rianimazione e dei reparti di area medica da parte dei pazienti Covid in Italia, dopo alcuni giorni di ‘stabilizzazione’. Dagli ultimi dati dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas), aggiornati a ieri sera, si registra un incremento di 1 punto percentuale che riporta l’occupazione media nazionale delle terapie intensive al 18%, dopo che per 3 giorni era rimasta ‘ferma’ al 17%, e dei reparti ordinari di area medica al 31% dopo che la percentuale era stabile da 7 giorni al 30%.

Leggi anche Covid, Oms: Italia seconda per morti e contagi settimanali in Europa



Stato di emergenza Covid in Italia, proroga sì o no? Cosa dicono gli esperti