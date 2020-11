Un ceppo di coronavirus passato dal visone all’uomo, notizia arrivata dalla Danimarca che ha subito fatto scattare i controlli anche in Italia con verifiche a tappeto dei Nas Carabinieri su 3 allevamenti di visoni in Italia, due in Emilia Romagna e uno in Abruzzo. “Un intervento che non è stato affatto sanzionatorio, ma cautelativo per verificare che tutto fosse a norma. E così è stato, in nessuno dei tre gli allevamenti – sia per quanto riguarda gli operatori, sia sugli animali visionati, oltre 2000, sia per le strutture – abbiamo riscontrato irregolarità”, dice all’Adnkronos il tenente colonnello Walter Fava, Comandante del Gruppo Carabinieri per la tutela della salute di Roma.

Fonte