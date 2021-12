Crescono in Italia i ricoveri di pazienti Covid nei reparti ordinari degli ospedali. Con l’aumento di un punto percentuale, la media nazionale – secondo gli ultimi dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas) aggiornati a ieri – raggiunge il 16%, superando così la soglia critica fissata al 15%. In aumento di un punto percentuale anche l’occupazione media delle terapie intensive in Italia, dal 12% al 13% nelle 24 ore, 3 punti sopra il tetto massimo del 10%.

