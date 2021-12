“Restrizioni? Un lockdown di 15 giorni sarebbe la cosa più efficace, ma è impossibile. Ciò che possiamo dire alle Istituzioni è di fare interventi di sanità pubblica per limitare il numero e la frequenza di questi contatti”. La pensa così il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario Irccs Galeazzi di Milano, intervenuto su Cusano Italia Tv.

“Finora il comportamento prudente della maggioranza degli italiani, la grande voglia di vaccinarsi e la progressione delle aperture – spiega Pregliasco – ci hanno fatto gestire meglio questo periodo. Ora siamo a un punto di svolta, in un momento difficile e particolare, che combina le vacanze natalizie, la voglia di stare insieme. Quindi è un altro punto delicatissimo per il governo. In questa fase ogni contatto interumano ha un potenziale rischio di infezione. Dunque, quello che si può dire alle Istituzioni è di fare interventi di sanità pubblica – suggerisce – per limitare il numero e la frequenza di questi contatti. Un lockdown pesante per due settimane sarebbe la cosa più efficace, ma è chiaro che è impossibile, lo sto dicendo come esempio massimo. Il governo sta valutando soluzioni intermedie, che non sono facili perché non esiste un manuale di gestione delle misure”.