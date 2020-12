“Continuiamo ad essere nel plateau, con una tendenza al miglioramento. La curva dei casi di Covid-19, in base agli ultimi dati diffusi dalla Protezione Civile, si sta abbassando, e sono interessanti le riduzioni in terapia intensiva e per quanto riguarda i ricoveri in ospedale”. Lo afferma all’Adnkronos Salute il virologo dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco. “E’ ancora presto per i decessi, che hanno una carriera a volte molto lunga di malattia”, e che saranno gli ultimi a ridursi, conclude l’esperto, sottolineando che la tendenza si registra “in tutte le regioni”.

