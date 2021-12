Boom e record di contagi da covid oggi, martedì 28 dicembre, per almeno quattro regioni d’Italia. Veneto, Toscana, Campania e Piemonte toccano infatti numeri altissimi nei bollettini odierni. In particolare, in Veneto sono 7.403 i nuovi casi da coronavirus registrati oggi, 29 i morti. Tuttavia nella regione calano i ricoveri: 1.050 in area non critica (-54) e 165 in terapia intensiva (-8). Record di nuovi contagi da coronavirus anche in Toscana, dove secondo i dati dell’ultimo bollettino sono stati 4.453 nelle ultime 24 ore. Si registrano inoltre altri 6 morti. Dei nuovi casi, che sono l’1,3% in più rispetto al totale del giorno precedente, 4.299 sono stati confermati con tampone molecolare e 154 da test rapido antigenico.



E ancora: sono oltre 7mila i nuovi positivi su più di 104mila test effettuati in Campania. Il bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania fa registrare numeri record dall’inizio della pandemia: sono 7.181 i nuovi casi emersi dall’analisi di 104.533 test. La percentuale di test positivi sul totale dei test eseguiti è pari al 6,86%. Nel bollettino sono inseriti anche 18 nuovi decessi. Boom di contagi anche in Piemonte, con l’Unita di Crisi della Regione che ha comunicato 7.933 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 6.563 dopo test antigenico), pari al 11,1% di 71.513 tamponi eseguiti.

Non è record, ma tra i bollettini spicca anche quello del Lazio in cui, su 23.838 tamponi molecolari e 66.119 tamponi antigenici per un totale di 89.957 tamponi, si registrano 4.288 nuovi casi positivi (+1.355) e 19 i decessi, con il rapporto tra positivi e tamponi al 4,8%. I casi a Roma città sono intanto a quota 2.114.