“Nei prossimi giorni cominceranno a entrare sulla curva dei casi, dei posti occupati in terapia intensiva e delle ospedalizzazioni gli effetti delle ultime misure del governo, in particolare l’istituzione delle zone rosse di questa settimana; questi effetti dovrebbero mostrarsi anche sulla curva dei decessi. Grazie a tutto questo da qui a 7 giorni avremo un quadro molto più chiaro della situazione. In particolare, sapremo se queste ultime misure saranno state sufficienti a incominciare la tanto agognata discesa. Incrociamo le dita”. E’ l’analisi del gruppo di scienziati che si occupano della pagina Facebook ‘Coronavirus-dati e analisi scientifiche‘.

