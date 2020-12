In tutte le Regioni d’Italia i valori di incidenza dell’infezione da Sars-CoV-2 “stanno decrescendo, ma parliamo ancora di un numero di casi particolarmente significativo che mette sotto stress il nostro Servizio sanitario nazionale”. A sottolinearlo è il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro. “Sostanzialmente un po’ tutti i Comuni italiani sono coinvolti in questa pandemia – ha rilevato – La grande differenza di questa seconda fase” dell’emergenza, “rispetto alla prima, è che non c’è una Regione del nostro Paese che non sia coinvolta in questa epidemia“.

