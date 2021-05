Fra gli 87.500 e i 90.700 morti in più: ecco quale è stato l’impatto di Covid sull’Italia nel 2020. Un team di ricercatori internazionali ha stimato gli effetti diretti e indiretti della pandemia sulla mortalità nel 2020 in 29 Paesi, Italia inclusa. Per farlo hanno utilizzato un modello matematico con cui calcolare le morti in eccesso per ciascuna nazione, tenendo conto delle differenze di età e sesso e anche delle tendenze stagionali degli ultimi cinque anni.

I dati Istat potrebbero sottostimati

Dati Istat alla mano, lo scorso anno in Italia il numero di decessi per il complesso delle cause è stato il più alto mai registrato dal secondo dopoguerra: 746.146, 100.526 in più rispetto alla media tra gli anni 2015 e 2019. Fra questi centomila ci sono anche i 75.891 morti segnalati dal Sistema di sorveglianza nazionale Covid dell’Istituto Superiore di Sanità.

Un numero decisamente inferiore alla media di 89.100 calcolata dal gruppo di ricerca coordinato dall’epidemiologo Nazrul Islam dell’Università di Oxford. La sottostima è infatti del 18%, ma potrebbe comprendere anche delle morti causate dal coronavirus solo indirettamente, come ad esempio per il blocco delle prestazioni considerate “non urgenti” o la scarsità dei posti letto in ospedale.

“Misurare le morti in eccesso – il numero di decessi superiore a quello atteso in un dato periodo di tempo – è un modo per valutare l’impatto delle pandemie sulle diverse popolazioni. Tuttavia, studi precedenti sulla prima ondata di Covid non hanno tenuto conto delle tendenze temporali e stagionali, oltre alle differenze di età e sesso”, scrivono i ricercatori, che hanno inserito l’Italia fra i cinque Paesi con il più alto numero assoluto di morti in eccesso, seconda solo agli Stati Uniti, dove i morti stimati sono stati 458 mila, il 30% in più dei casi ufficiali.

“Nella maggior parte delle nazioni analizzate, i dati hanno superato il numero ufficiale delle vittime da Covid. I tassi di morte in eccesso standardizzati erano più alti negli uomini rispetto alle donne, numero che tende ad aumentare con l’età, mentre sotto i 15 anni si sono mostrati in linea con i livelli attesi”.

Le differenze per sesso e fasce d’età

In Italia, su una media di 89.100 morti, 49 mila erano uomini. “Per rendere l’analisi comparabile, abbiamo presentato i nostri risultati in base a cinque gruppi di età. Il tasso di morti in eccesso è risultato inferiore sotto i 45 anni, ma variava notevolmente nei gruppi di età fra i 45 e i 54 anni e i 55 e i 64 anni. Per le donne, invece, il rischio di eccesso si è mostrato relativamente in tutti i gruppi di età. Questo tranne in Ungheria, dove il tasso femminile era più alto tra i 55 e i 64 anni”. L’analisi del nostro Paese conferma il trend internazionale, con un maggior numero di morti sopra i 75 anni.

I numeri negli altri Paesi

Lo studio pubblicato dal British Medical Journal, ha rilevato quasi un milione di decessi in più nei 29 Paesi ad alto reddito presi in considerazione. “Ad eccezione di Norvegia, Danimarca e Nuova Zelanda, tutti gli altri hanno registrato più morti del previsto nel 2020, in gran parte concentrato tra le persone sopra i 75 anni.

Per stimare il numero di eccedenze in ogni Paese, abbiamo confrontato il numero di decessi per età e sesso in ogni settimana nel 2020 con quelli attesi in base alle tendenze storiche – spiega l’epidemiologo – . Abbiamo applicato la teoria della probabilità della distribuzione di Poisson, un modello che permette di tenere conto delle tendenze temporali e della variabilità stagionali o naturali della mortalità”.

I limiti dello studio

Il dottor Islam è un ricercatore in statistica medica del Big Data Institute di Oxford. Il suo lavoro prevede una combinazione di metodologia di ricerca, statistiche mediche e apprendimento automatico per esaminare il carico di malattie utilizzando cartelle cliniche elettroniche integrate o ampi studi prospettici sulla salute. Per questa pubblicazione è stato affiancato da dodici ricercatori, fra cui Gianfranco Alicandro dell’Istat. Tuttavia gli autori sottolineano alcuni limiti dello studio, inclusa la “mancanza di dati da Paesi a reddito medio e basso e su fattori come l’etnia e lo stato socioeconomico” e riconoscono che “molti effetti indiretti di una pandemia potrebbero richiedere un periodo di tempo più lungo per avere un effetto misurabile sulla mortalità”.

Le morti indirettamente collegate alla pandemia

“Oltre alle morti causate direttamente dal coronavirus, dobbiamo tenere in considerazione anche i decessi indirettamente collegati alla pandemia, a causa degli effetti economici e sociali e dall’interruzione dei sistemi sanitari”, commenta Jonathan Clarke, matematico dell’Imperial College di Londra.

“La diminuzione dei ricoveri per sindromi coronariche acute e i rinvii dall’assistenza primaria durante la prima ondata nel Regno Unito, ad esempio, potrebbero aver contribuito indirettamente ad un aumento dei decessi per cause non Covid. Al contrario, la ridotta incidenza di condizioni come l’influenza e i cambiamenti di fattori ambientali come l’inquinamento atmosferico potrebbero aver indirettamente ridotto i decessi per altre cause. È quindi difficile definire con precisione l’impatto di Sars-Cov-2 sui decessi complessivi: la misurazione della mortalità in eccesso offre solo una visione parziale della pandemia. Sebbene la mortalità sia una metrica utile, una politica informata solo sui decessi trascura quello che potrebbe diventare un enorme fardello di morbilità. L’importanza del long Covid, per fare un esempio concreto, è stata solo recentemente evidenziata, ma il vero peso di questa condizione deve ancora essere quantificato e sono quindi urgentemente necessarie nuove politiche per superare le sfide a lungo termine”. Un’eredità pesante ancora tutta da stimare.