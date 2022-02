“Sono iscritto al partito della cautela ma c’è una incontrovertibile discesa dei casi” covid, “per nostra fortuna e per numerosi sforzi”. Così Massimo Galli, già direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ospite di ‘Agorà’ su RaiTre, il quale però sottolinea come “il dato dei morti è pesantissimo e viene da lontano, sono decessi di diverse settimane fa”. “Ma quanti di questi sono per Delta e quanti per Omicron? Dovremmo saperlo. E’ una domanda che mi faccio per dare una giusta dimensione alla minore patogenicità di Omicron. Dovremmo saperlo per non raccontarsi delle favole”, afferma l’esperto.