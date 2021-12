Contagi covid in Italia, “al momento sul tavolo del governo non ci sono ulteriori restrizioni. Dobbiamo valutare con attenzione e prudenza i dati epidemiologici dei prossimi giorni e delle prossime settimane. Dobbiamo analizzare i dati per quello che sono. E’ indubbio, c’è un aumento dei contagiati ma non c’è un aumento proporzionale dei ricoveri in terapia intensiva”. Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a SkyTg24.

Leggi anche Covid Italia, dove circola di più il virus



Covid Italia, incidenza e ricoveri: si allarga la zona gialla



Covid Italia, picco contagi: mai così tanti da un anno



“Per quanto riguarda altre misure restrittive, abbiamo provato ad anticipare ed evitare scenari peggiori, in particolare con l’introduzione del Super green pass – dice Costa – Questo ci permette di dire al paese che non prevediamo più chiusure. Al momento sul tavolo del governo non ci sono ulteriori restrizioni, dobbiamo proseguire con senso di responsabilità. I dati della campagna di vaccinazione sono straordinari, il ritmo ci permette di procedere rapidamente con la terza dose. Siamo convinti che anche con la vaccinazione dei più piccoli si arriverà a risultati importanti. In alcune realtà del paese la partenza è stata più rapida, in altre un po’ più rallentata. Se vogliamo semplificare, al Nord c’è stata un’adesione maggiore ma la situazione si andrà a riallineare”.

Poi, sull’ipotesi di un lockdown per non vaccinati, risponde: “No, assolutamente no”.