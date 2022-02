“Il monitoraggio di oggi” sulla situazione Covid in Italia “ci indica una inversione della curva dei nuovi contagi, ma con una circolazione del virus ancora sostenuta. Oggi ci sono più di 1.300 nuove infezioni su 100mila abitanti in una settimana ma 15 giorni fa eravamo a più di 2.000. Il segnale di decrescita è evidente“. Così il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, ospite dell’evento ‘La musica riparte in sicurezza’, promosso dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa e dal ministero della Salute a Casa Sanremo in occasione della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

“C’è un’alta adesione alla vaccinazione” anti-Covid, spiega Brusaferro, “anche alla terza dose, ma c’è purtroppo ancora una quota dei nostri concittadini sopra i vent’anni – circa 4 milioni di persone – che fanno fatica ad accogliere l’offerta dei vaccini“.

Quanto agli spettacoli in sicurezza, “lo sforzo è quello di continuare su questa strada con un approccio scientifico che consente di organizzare eventi e spettacoli come Sanremo, che fa parte della storia del Paese, in sicurezza. Poter tornare a farlo è un segnale molto positivo per tutti noi” dice il presidente dell’Istituto superiore di sanità.