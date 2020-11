“La curva epidemica negli ultimi giorni comincia ad appiattirsi, vediamo un rallentamento della crescita dell’incidenza” dei casi di Covid-19. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, in conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia. “Abbiamo un carico di 351 casi per 100mila abitanti in 7 giorni, con differenze regionali: in alcune regioni abbiano numeri a due cifre e non più a tre. Altre sono ancora a livelli elevati, toccano i 500 i 700 casi. Abbiamo detto che il primo indicatore a muoversi è l’Rt e il secondo è l’incidenza che diventa un elemento molto importante. Quando c’è un numero di casi significativo, diventa un elemento di preoccupazione perché ha un impatto sui servizi assistenziali”, ha aggiunto Brusaferro.

