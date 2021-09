“Si al green pass ma con giudizio. E con regole certe”. E’ il giudizio di Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi Industria che ha raccolto la voce degli imprenditori manifatturieri. “Le tempistiche incerte che porteranno all’obbligatorietà della vaccinazione mal si sposano con l’allungarsi della lista dei luoghi in cui è necessario esibire il green pass per accedervi e questa situazione di limbo accresce la confusione e le difficoltà anche in azienda”, fa presente il numero uno di Confimi commentando le parole del Presidente Draghi in occasione della prima conferenza stampa dopo la pausa estiva.





