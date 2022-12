Covid Italia, 221.154 contagi e 686 morti: bollettino ultima settimana

Sono 221.154 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia dal 2 all’8 dicembre 2022 in Italia, secondo il bollettino settimanale – regione per regione – della Protezione Civile e del ministero della Salute. In 7 giorni si registrano inoltre altri 686 morti. Questi i dati e i numeri Covid aggiornati.

I nuovi casi di Covid-19 sono in calo del 2,8% rispetto alla settimana precedente (erano 227.440 casi), i decessi sono in aumento dell’8% (erano 635 la scorsa settimana). I tamponi, pari a 1.256.722, sono scesi del 5,2% rispetto alla settimana precedente. Lieve aumento del tasso di positività: è al 17,6%, con una variazione di +0,4% rispetto a 7 giorni fa (17,2%).

I DATI DALLE REGIONI

LAZIO – Sono 1.366 nel Lazio i contagi Covid registrati oggi 9 dicembre secondo i dati del bollettino della Regione. Si registrano altri 6 morti. I tamponi processati tra molecolari e antigenici sono 6.840. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 19,9%. In calo rispetto a ieri i ricoveri: 775 (-18), 27 le terapie intensive (-2). I casi a Roma città sono a quota 818″. Lo riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 308 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 275 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 235 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 4: sono 80 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5: sono 107 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 122 i nuovi casi e 0 i decessi.

Nelle province si registrano 239 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 72 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 130 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 20 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 17 i nuovi casi e 0 i decessi.

ABRUZZO – Sono stati 6.298 i nuovi contagi da Coronavirus tra il 3 dicembre 2022 e oggi in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. In sette giorni i morti sono stati 11, portando il numero complessivo delle vittime a 3.782. Nell’ultima settimana sono guarite 4.701 persone. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 18.955. Di questi, 260 pazienti (45 in più rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (3 in meno rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 4.948 tamponi molecolari e 28.233 test antigenici. Del totale dei casi positivi, 126.644 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (1.046 in più rispetto a venerdì scorso), 176.885 in provincia di Chieti (2.001 in più), 147.219 in provincia di Pescara (1.532 in più) e 147.824 in provincia di Teramo (1.567 in più rispetto a venerdì scorso).

LOMBARDIA – Sono stati 35.239 i nuovi contagi da Coronavirus nell’ultima settimana, dal 2 all’8 dicembre 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Negli ultimi 7 giorni le vittime sono state 222. In una settimana sono stati processati 215.008 tamponi, tra molecolari e antigenici, per un tasso di positività del 16,4% in calo rispetto al 17,6% del bollettino precedente. Negli ospedali ci sono 33 ricoverati in terapia intensiva, 7 in più dal bollettino precedente, e 1.458 in area medica, sempre 7 in più.

BASILICATA – Sono 1.046 i nuovi contagi da Coronavirus dell’ultima settimana in Basilicata, secondo i dati Covid-19 del bollettino della Regione. In sette giorni ci sono stati 6 morti. Il tasso di positività è in aumento, 24,1% rispetto al 21,3% della precedente settimana. Nello stesso report di questa settimana sono state registrate 371 guarigioni.

I ricoverati per Covid-19 sono 35 (+6) di cui 1 in terapia intensiva: 16 (di cui 1 in terapia intensiva) nell’ospedale di Potenza; 19 in quello di Matera. Il tasso di occupazione dei posti letto totali di area medica per pazienti Covid-19 è pari al 10%, in lieve aumento rispetto all’8 per cento della precedente settimana; per i posti letto di terapia intensiva 1% (dato invariato). Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 6.035.